Выпуск новостей за 19:00: Президентские оффшоры. Пожар как способ замести следы

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 19:00 – есть ли у кандидатов в президенты фиктивные фирмы, зарегистрированные на островах. А если есть, то у кого именно, и как это будет влиять на рейтинг. Московский патриархат может использовать огонь как средство для сокрытия незаконной деятельности. А убытки помещениями их не беспокоят, так как те помещения в любом случае придется покинуть.

Также в выпуске: Для чего нужны "технические кандидаты" на выборах.