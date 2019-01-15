Випуск новин за 19:00: Президентські офшори. Пожежа як спосіб замести сліди

У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – чи є в кандидатів у президенти фіктивні фірми, зареєстровані на островах. А якщо є, то у кого саме, і як це впливатиме на рейтинг. Московський патріархат може використовувати вогонь як засіб для приховування незаконної діяльності. А збитки приміщенням їх не турбують, адже ті приміщення у будь-якому випадку доведеться покинути.

Також у випуску: Для чого потрібні "технічні кандидати" на виборах.