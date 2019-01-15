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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
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      Випуск новин за 19:00: Президентські офшори. Пожежа як спосіб замести сліди

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – чи є в кандидатів у президенти фіктивні фірми, зареєстровані на островах. А якщо є, то у кого саме, і як це впливатиме на рейтинг. Московський патріархат може використовувати вогонь як засіб для приховування незаконної діяльності. А збитки приміщенням їх не турбують, адже ті приміщення у будь-якому випадку доведеться покинути.

      Також у випуску:

      Для чого потрібні "технічні кандидати" на виборах.

       

      Теги: УПЦ МП Випуск новин Корупція Пожежа
      Джерело: 24 канал
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