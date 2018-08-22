Выпуск новостей за 19:00: Приговор Полу Манафорту. Извинения Геращенко

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 19:00 – американские присяжные вынесли постановление о том, что Пол Манафорт – виновен и пробудет за решеткой 80 лет. Антон Геращенко уже сегодня извиняется в своем Facebook перед гражданином, которого безосновательно задержали по делу Гандзюк.

Также в выпуске: Новые антироссийские санкции от США вступают в силу. Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых в деле нападения на Екатерину Гандзюк. Трамп назвал позором решение присяжных в отношении Манафорта.