Випуск новин за 19:00: Вирок Полу Манафорту. Вибачення Геращенка

У випуску новин за 22 серпня станом на 19:00 – американські присяжні винесли ухвалу про те, що Пол Манафорт – винний та буде заґратований на 80 років. Антон Геращенко вже сьогодні вибачається у своєму Facebook перед громадянином, якого безпідставно затримали в справі Гандзюк.

Також у випуску: Нові антиросійські санкції від США набувають чинності. Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк. Трамп назвав ганьбою рішення присяжних щодо Манафорта.