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Випуск новин за 19:00: Вирок Полу Манафорту. Вибачення Геращенка

Випуск новин 39 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 серпня станом на 19:00 – американські присяжні винесли ухвалу про те, що Пол Манафорт – винний та буде заґратований на 80 років. Антон Геращенко вже сьогодні вибачається у своєму Facebook перед громадянином, якого безпідставно затримали в справі Гандзюк.

Також у випуску:

Нові антиросійські санкції від США набувають чинності.

Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк.

Трамп назвав ганьбою рішення присяжних щодо Манафорта.

Теги: Пол Манафорт Випуск новин Антон Геращенко
Джерело: 24 канал
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