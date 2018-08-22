Випуск новин за 19:00: Вирок Полу Манафорту. Вибачення Геращенка
У випуску новин за 22 серпня станом на 19:00 – американські присяжні винесли ухвалу про те, що Пол Манафорт – винний та буде заґратований на 80 років. Антон Геращенко вже сьогодні вибачається у своєму Facebook перед громадянином, якого безпідставно затримали в справі Гандзюк.
Також у випуску:
Нові антиросійські санкції від США набувають чинності.
Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі нападу на Катерину Гандзюк.
Трамп назвав ганьбою рішення присяжних щодо Манафорта.
Джерело: 24 канал
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