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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Выпуск новостей за 19:00: Принципы партии Вакарчука. Коломойский в Украине

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 19:00 – Святослав Вакарчук объявил о создании партии "Голос" и назвал ее основные принципы – интересы граждан Украины, движение в Европу, один закон для всех, свободная экономика без олигархов и власти, которая подотчетна гражданам Украины. Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия.

      Также в выпуске:

      Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании.

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      Теги: Партия Голос Святослав Вакарчук Игорь Коломойский Приватбанк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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