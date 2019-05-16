Выпуск новостей за 19:00: Принципы партии Вакарчука. Коломойский в Украине

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 19:00 – Святослав Вакарчук объявил о создании партии "Голос" и назвал ее основные принципы – интересы граждан Украины, движение в Европу, один закон для всех, свободная экономика без олигархов и власти, которая подотчетна гражданам Украины. Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия.

Также в выпуске: Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада на заседании.

Источник: 24 канал