Випуск новин за 19:00: Принципи партії Вакарчука. Коломойський в Україні
У випуску новин за 16 травня станом на 19:00 – Святослав Вакарчук оголосив про створення партії "Голос" і назвав її основні принципи – інтереси громадян України, рух у Європу, один закон для всіх, вільна економіка без олігархів і влада, яка підзвітна громадянам України. Олігарх Ігор Коломойський у ніч на 16 травня прилетів в Україну після майже дворічної відсутності.
Також у випуску:
Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі