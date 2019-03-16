Выпуск новостей за 19:00: Проблемы религиозных общин ПЦУ. Рекорд чтения "Кобзаря"
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 19:00 – из полтысячи храмов, которые решили присоединиться к Православной церкви Украины, лишь единицы получили юридическое признание их выбора. Во Львове устанавливают новый рекорд Украины – двенадцать часов люди с проблемами зрения читают "Кобзарь" Тараса Шевченко.
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Источник: 24 канал
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