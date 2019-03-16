Випуск новин за 19:00: Проблеми релігійних громад ПЦУ. Рекорд читання "Кобзаря"

У випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – з півтисячі храмів, які вирішили приєднатися до Православної церкви України, лише одиниці отримали юридичне визнання їхнього вибору. У Львові встановлюють новий рекорд України – дванадцять годин люди з проблемами зору читають "Кобзар" Тараса Шевченка.

Також у випуску: На Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас. Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом.