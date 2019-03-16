Випуск новин за 19:00: Проблеми релігійних громад ПЦУ. Рекорд читання "Кобзаря"
У випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – з півтисячі храмів, які вирішили приєднатися до Православної церкви України, лише одиниці отримали юридичне визнання їхнього вибору. У Львові встановлюють новий рекорд України – дванадцять годин люди з проблемами зору читають "Кобзар" Тараса Шевченка.
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Джерело: 24 канал
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