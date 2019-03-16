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      Випуск новин за 19:00: Проблеми релігійних громад ПЦУ. Рекорд читання "Кобзаря"

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – з півтисячі храмів, які вирішили приєднатися до Православної церкви України, лише одиниці отримали юридичне визнання їхнього вибору. У Львові встановлюють новий рекорд України – дванадцять годин люди з проблемами зору читають "Кобзар" Тараса Шевченка.

      Також у випуску:

      На Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі".

      У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас.

      Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом.

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      Теги: Випуск новин Православна церква України Релігія Тарас Шевченко
      Джерело: 24 канал
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