Выпуск новостей за 19:00: Процедура импичмента президента. Отставки в Верховной Раде
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 19:00 – Верховная Рада ввела процедуру импичмента президента. Ее прописали в рамках закона о временных следственных и специальных комиссиях. Депутаты не удовлетворили прошение об отставке ни от Павла Климкина, возглавляющего МИД, ни от Степана Полторака, который возглавляет Министерство обороны.
Также в выпуске:
Представитель в трехсторонней группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинская армия должна прекратить огонь.
В Украине отмечают День журналиста.
Источник: 24 канал
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