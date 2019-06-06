Выпуск новостей за 19:00: Процедура импичмента президента. Отставки в Верховной Раде

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 19:00 – Верховная Рада ввела процедуру импичмента президента. Ее прописали в рамках закона о временных следственных и специальных комиссиях. Депутаты не удовлетворили прошение об отставке ни от Павла Климкина, возглавляющего МИД, ни от Степана Полторака, который возглавляет Министерство обороны.

Также в выпуске: Представитель в трехсторонней группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинская армия должна прекратить огонь. В Украине отмечают День журналиста.

Источник: 24 канал