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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Процедура імпічменту президента. Відставки у Верховній Раді

      Випуск новин 29

      У випуску новин за 6 червня станом на 19:00 – Верховна Рада запровадила процедуру імпічменту президента. Її прописали в межах закону про тимчасові слідчі і спеціальні комісії. Депутати не задовольнили прохання про відставку ані від Павла Клімкіна, який очолює МЗС, ані від Степана Полторака, який очолює Міністерство оборони.

      Також у випуску:

      Представник у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що українська армія має припинити вогонь у відповідь.

      В Україні відзначають День журналіста.

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      Теги: Верховна Рада Імпічмент Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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