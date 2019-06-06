Випуск новин за 19:00: Процедура імпічменту президента. Відставки у Верховній Раді

У випуску новин за 6 червня станом на 19:00 – Верховна Рада запровадила процедуру імпічменту президента. Її прописали в межах закону про тимчасові слідчі і спеціальні комісії. Депутати не задовольнили прохання про відставку ані від Павла Клімкіна, який очолює МЗС, ані від Степана Полторака, який очолює Міністерство оборони.

Також у випуску: Представник у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що українська армія має припинити вогонь у відповідь. В Україні відзначають День журналіста.

Джерело: 24 канал