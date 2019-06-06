Випуск новин за 19:00: Процедура імпічменту президента. Відставки у Верховній Раді
У випуску новин за 6 червня станом на 19:00 – Верховна Рада запровадила процедуру імпічменту президента. Її прописали в межах закону про тимчасові слідчі і спеціальні комісії. Депутати не задовольнили прохання про відставку ані від Павла Клімкіна, який очолює МЗС, ані від Степана Полторака, який очолює Міністерство оборони.
Також у випуску:
Представник у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що українська армія має припинити вогонь у відповідь.
В Україні відзначають День журналіста.
Джерело: 24 канал
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