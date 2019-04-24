Выпуск новостей за 19:00: Процедура импичмента президента. Собственность Зеленского

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 19:00 – народные депутаты хотят утвердить процедуру импичмента. Даже в "Блоке Петра Порошенко", который все пять лет был против, теперь лоббируют этот вопрос. Владимир Зеленский владеет домом в элитном коттеджном городке под Киевом. Также периодически он живет в доме напротив Верховной Рады.

Также в выпуске: "Нафтогаз" согласовал уменьшение цены на газ для населения.

Источник: 24 канал