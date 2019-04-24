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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 19:00: Процедура импичмента президента. Собственность Зеленского

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 19:00 – народные депутаты хотят утвердить процедуру импичмента. Даже в "Блоке Петра Порошенко", который все пять лет был против, теперь лоббируют этот вопрос. Владимир Зеленский владеет домом в элитном коттеджном городке под Киевом. Также периодически он живет в доме напротив Верховной Рады.

      Также в выпуске:

      "Нафтогаз" согласовал уменьшение цены на газ для населения.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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