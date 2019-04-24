20:30
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 19:00: Процедура імпічменту президента. Власність Зеленського

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 квітня станом на 19:00 – народні депутати хочуть затвердити процедуру імпічменту. Навіть у "Блоці Петра Порошенка", який всі п'ять років був проти, тепер лобіюють це питання. Володимир Зеленський володіє будинком в елітному котеджному містечку під Києвом. Також періодично він живе в будинку навпроти Верховної Ради.

      Також у випуску:

      "Нафтогаз" погодив зменшення ціни на газ для населення. 

      blog_ava
      Як приготувати класичний рецепт паски: покрокова інструкція
      сьогодні
      4835
      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      сьогодні , 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      4
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 19:30 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 1895
      Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
      сьогодні , 19:02 Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
      Євгенія Мазур 805
      Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?
      сьогодні , 18:02 Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?
      Інна Жолобович 4184
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сьогодні , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 3365
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук