Выпуск новостей за 19:00: Пропаганда войны в Крыму. Кнопкодавство в новой Раде
В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 19:00 – в оккупированном Россией Крыму набирает обороты милитаризация. В руки дают оружие даже школьникам, в детском лагере "Артек" их учат собирать и разбирать автоматы, заставляют рыть окопы. Новым кнопкодавом-рекордсменом в Раде стал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев.
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