Выпуск новостей за 19:00: Пропаганда войны в Крыму. Кнопкодавство в новой Раде

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 19:00 – в оккупированном Россией Крыму набирает обороты милитаризация. В руки дают оружие даже школьникам, в детском лагере "Артек" их учат собирать и разбирать автоматы, заставляют рыть окопы. Новым кнопкодавом-рекордсменом в Раде стал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев.

Также в выпуске: Верховная Рада изменила закон о рынке электроэнергии и запретила импорт российского электричества. Суд рассматривает апелляцию Андрея Садового относительно решения ВАКС о залоге в миллион гривен.