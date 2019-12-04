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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Пропаганда войны в Крыму. Кнопкодавство в новой Раде

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 19:00 – в оккупированном Россией Крыму набирает обороты милитаризация. В руки дают оружие даже школьникам, в детском лагере "Артек" их учат собирать и разбирать автоматы, заставляют рыть окопы. Новым кнопкодавом-рекордсменом в Раде стал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада изменила закон о рынке электроэнергии и запретила импорт российского электричества.

      Суд рассматривает апелляцию Андрея Садового относительно решения ВАКС о залоге в миллион гривен.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Выпуск новостей Верховная Рада Кнопкодавство Новости Крыма
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