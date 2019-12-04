Випуск новин за 19:00: Пропаганда війни у Криму. Кнопкодавство у новій Раді

У випуску новин за 4 грудня станом на 19:00 – в окупованому Росією Криму набирає обертів мілітаризація. В руки дають зброю навіть школярам, в дитячому таборі "Артек" їх навчають збирати та розбирати автомати, змушують рити окопи. Новим кнопкодавом-рекордсменом у Раді став нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев.

Також у випуску: Верховна Рада змінила закон про ринок електроенергії та заборонила імпорт російської електрики. Суд розглядає апеляцію Андрія Садового щодо рішення ВАКС про заставу у мільйон гривень.