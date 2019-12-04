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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 19:00: Пропаганда війни у Криму. Кнопкодавство у новій Раді

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 19:00 – в окупованому Росією Криму набирає обертів мілітаризація. В руки дають зброю навіть школярам, в дитячому таборі "Артек" їх навчають збирати та розбирати автомати, змушують рити окопи. Новим кнопкодавом-рекордсменом у Раді став нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада змінила закон про ринок електроенергії та заборонила імпорт російської електрики.

      Суд розглядає апеляцію Андрія Садового щодо рішення ВАКС про заставу у мільйон гривень.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Випуск новин Новини Криму Кнопкодавство Верховна Рада
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