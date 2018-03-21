Выпуск новостей за 19:00: Прослушивание Холодницкого. Наши миротворцы в Африке
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 19:00 – в кабинете главы САП Назара Холодницкого нашли прослушку на аквариуме возле рабочего стола. Ветераны АТО полетели в Конго. Почти 90 украинских военных полетели в Африку. Они будут участвовать в миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации.
Также в выпуске:
Интервью с Олегом Новиковым относительно скандала с прослушкой Назара Холодницкого.
На Киевщине учительница публично обругала ученика.
В Николаеве попрощались с Героем Украины Владиславом Волошиным.
Источник: 24 Канал
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