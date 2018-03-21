Випуск новин за 19:00: Прослуховування Холодницького. Наші миротворці в Африці
У випуску новин за 21 березня станом на 19:00 – в кабінеті очільника САП Назара Холодницького знайшли прослушку на акваріумі біля робочого столу. Ветерани АТО полетіли до Конго. Майже 90 українських військових полетіли до Африки. Вони братимуть участь у Миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації.
Також у випуску:
Інтерв'ю з Олегом Новіковим щодо скандалу з прослушкою Назара Холодницького.
На Київщині вчителька привселюдно облаяла учня.
У Миколаєві попрощалися з Героєм України Владиславом Волошиним.
Джерело: 24 Канал
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