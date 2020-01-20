Выпуск новостей за 19:00: Прослушка Гончарука. Закон о труде

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 19:00 – Алексей Гончарук и впредь будет нам премьером, ведь президент на фоне скандала с прослушкой кабминовских неформальных собраний таки не удовлетворил его просьбу об отставке. Чтобы адаптировать трудовое законодательство к современным реалиям, чтобы легализова тех, кто работает сезонно или же на фрилансе – создали новый проект закона "О труде".

Также в выпуске: В Херсоне правоохранители проводили спецоперацию по делу убийства Екатерины Гандзюк. Они провели обыски и вручили подозрение Игорю Павловскому, который мог организовать нападение на активистку