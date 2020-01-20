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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 19:00: Прослушка Гончарука. Закон о труде

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 19:00 – Алексей Гончарук и впредь будет нам премьером, ведь президент на фоне скандала с прослушкой кабминовских неформальных собраний таки не удовлетворил его просьбу об отставке. Чтобы адаптировать трудовое законодательство к современным реалиям, чтобы легализова тех, кто работает сезонно или же на фрилансе – создали новый проект закона "О труде".

      Также в выпуске:

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      Теги: Законодательство Алексей Гончарук Выпуск новостей
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