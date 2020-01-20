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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 19:00: Прослушка Гончарука. Закон про працю

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 19:00 – Олексій Гончарук і надалі залишатиметься нам прем’єром, адже президент на тлі скандалу із прослушкою кабмінівських неформальних зібрань таки не задовольнив його прохання про відставку. Аби адаптувати трудове законодавство до сучасних реалій, щоб легазувати тих, хто працює сезонно або ж на фрілансі – в уряді створили новий проєкт закону "Про працю".

      Також у випуску:

      В Херсоні правоохоронці проводили спецоперацію у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вони провели обшуки і вручили підозру Ігорю Павловському, який міг організувати напад на активістку

      Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
      сьогодні
      20923
      Теги: Законодавство Випуск новин Олексій Гончарук
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