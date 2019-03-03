Выпуск новостей за 19:00: Протест под домом Гладковского. Задержание архиепископа Климента

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – активисты из "Национального корпуса" сегодня второй раз провели акцию под домом Игоря Гладковского, которого подозревают в участии в махинациях. Архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту придумали новое обвинение, мол, он ссорился с кем-то и использовал при этом нецензурные выражения. Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Также в выпуске:

У пенсионерки в Тернополе требуют вернуть деньги за субсидию.

Москва готова поговорить с Вашингтоном о кризисе в Венесуэле, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

В Париже задержали 33 участника движения "желтых жилетов", вчера те в очередной раз подрались с полицией.