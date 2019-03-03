Выпуск новостей за 19:00: Протест под домом Гладковского. Задержание архиепископа Климента
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – активисты из "Национального корпуса" сегодня второй раз провели акцию под домом Игоря Гладковского, которого подозревают в участии в махинациях. Архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту придумали новое обвинение, мол, он ссорился с кем-то и использовал при этом нецензурные выражения. Ему грозит до 15 суток административного ареста.
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Источник: 24 канал
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