Випуск новин за 19:00: Протест під будинком Гладковського. Затримання архієпископа Климента

У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – активісти з "Національного корпусу" сьогодні вдруге провели акцію під будинком Ігоря Гладковського, якого підозрюють в участі в схемі. Архієпископу Сімферопольському і Кримському Клименту вигадали нове звинувачення, мовляв, він сварився з кимось на автостанції та використовував при цьому лайливі слова. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

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