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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
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      Выпуск новостей за 19:00: Протест в Киеве. Обновление программы "Доступные лекарства"

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 19:00 – на площади Независимости собрались около трех тысяч человек, которые требуют расследовать дело незаконных схем по поставкам деталей на государственные оборонные предприятия. 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения.

      Также в выпуске:

      Львов отметил 205 годовщину рождения Тараса Шевченко рекордом.

      С сегодняшнего дня выставка под названием "Квантовый скачок Шевченко" начнется в Чехии и Арабских Эмиратах.

      В Киеве пассажиры снесли авто, припаркованное на путях трамвая.

      Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.

      blog_ava
      Не стоит недооценивать Путина, – западные СМИ о цели Кремля на выборах в Украине
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      Теги: Выпуск новостей Протесты
      Источник: 24 канал
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