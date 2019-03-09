Выпуск новостей за 19:00: Протест в Киеве. Обновление программы "Доступные лекарства"
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 19:00 – на площади Независимости собрались около трех тысяч человек, которые требуют расследовать дело незаконных схем по поставкам деталей на государственные оборонные предприятия. 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения.
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