Выпуск новостей за 19:00: Протест в Киеве. Обновление программы "Доступные лекарства"

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 19:00 – на площади Независимости собрались около трех тысяч человек, которые требуют расследовать дело незаконных схем по поставкам деталей на государственные оборонные предприятия. 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения.

Также в выпуске: Львов отметил 205 годовщину рождения Тараса Шевченко рекордом. С сегодняшнего дня выставка под названием "Квантовый скачок Шевченко" начнется в Чехии и Арабских Эмиратах. В Киеве пассажиры снесли авто, припаркованное на путях трамвая. Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.