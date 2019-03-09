Випуск новин за 19:00: Протест у Києві. Оновлення програми "Доступні ліки"
У випуску новин за 9 березня станом на 19:00 – на майдані Незалежності зібралися близько трьох тисяч людей, які вимагають розслідувати справу незаконних схем з постачання деталей на державні оборонні підприємства. 1 квітня замість паперових рецептів лікарі виписуватимуть електронні. Весь ланцюжок на шляху до видачі медикаментів проходитиме через електронну систему охорони здоров'я.
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Джерело: 24 канал
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