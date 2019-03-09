Випуск новин за 19:00: Протест у Києві. Оновлення програми "Доступні ліки"

У випуску новин за 9 березня станом на 19:00 – на майдані Незалежності зібралися близько трьох тисяч людей, які вимагають розслідувати справу незаконних схем з постачання деталей на державні оборонні підприємства. 1 квітня замість паперових рецептів лікарі виписуватимуть електронні. Весь ланцюжок на шляху до видачі медикаментів проходитиме через електронну систему охорони здоров'я.

Також у випуску: Львів відзначив 205 річницю народження Тараса Шевченка рекордом. Відсьогодні виставка під назвою "Квантовий стрибок Шевченка" розпочнеться у Чехії та Арабських Еміратах. У Києві пасажири знесли авто, припаркове на колії трамваю. Бойовики обстріляли українських військових у перший день тиші: на передовій зафіксували один обстріл, минулося без жертв та поранених.