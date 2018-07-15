Выпуск новостей за 19:00: Протесты в Финляндии. Инклюзивность в школе

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 19:00 – в столице Финляндии, городе Хельсинки, состоялось более 10 акций протеста по поводу запланированной на 16 июля встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. С 2019 года количество учащихся в инклюзивных классах уравняют с обычными, норма возрастет с 20 до 30 детей.

Также в выпуске: В Харькове авто на большой скорости влетело в коляску с младенцем, спасти ребенка не удалось. Акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных проходят в Украине и Европе. Освободить украинского режиссера призвала и Ада Роговцева. Три главные угрозы для Евросоюза: радикальные исламские организации, Россия, Северная Корея.