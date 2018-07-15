Випуск новин за 19:00: Протести у Фінляндії. Інклюзивність у школі
У випуску новин за 15 липня станом на 19:00 – у столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, відбулось понад 10 акцій протесту з приводу запланованої на 16 липня зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. З 2019 року кількість учнів в інклюзивних класах зрівняють зі звичайними, норма зросте з 20 до 30 дітей.
Також у випуску:
У Харкові авто на великій швидкості влетіло у візочок з немовлям, врятувати дитину не вдалося.
Акції на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів відбуваються в Україні та Європі. Звільнити українського режисера закликала й Ада Роговцева.
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Джерело: 24 канал
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