20:59
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 19:00: Протести у Фінляндії. Інклюзивність у школі

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 липня станом на 19:00 – у столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, відбулось понад 10 акцій протесту з приводу запланованої на 16 липня зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. З 2019 року кількість учнів в інклюзивних класах зрівняють зі звичайними, норма зросте з 20 до 30 дітей.

Також у випуску:

У Харкові авто на великій швидкості влетіло у візочок з немовлям, врятувати дитину не вдалося.

Акції на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів відбуваються в Україні та Європі. Звільнити українського режисера закликала й Ада Роговцева.

Три головні загрози для Євросоюзу: радикальні ісламські організації, Росія, Північна Корея.

Теги: Випуск новин Фінляндія протести Інклюзивність Діти і неповнолітні Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
482
Відважний хорват, який 4 роки воює за Україну, продаж розкішного Межигір'я, – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Відважний хорват, який 4 роки воює за Україну, продаж розкішного Межигір'я, – топ-5 відео тижня
285
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сьогодні, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 378
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
сьогодні, 18:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 1302
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сьогодні, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 481
Вербна неділя 2018: дата свята, що можна і не можна робити в цей день
1 квітня , 12:43
Аркадій Бабченко живий: деталі
 30 травня , 17:23
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі
 25 червня , 07:37
Застереження від рятувальників: на Україну насувається шторм
 7 лютого , 10:31
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук