Випуск новин за 19:00: Протести у Фінляндії. Інклюзивність у школі

У випуску новин за 15 липня станом на 19:00 – у столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, відбулось понад 10 акцій протесту з приводу запланованої на 16 липня зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. З 2019 року кількість учнів в інклюзивних класах зрівняють зі звичайними, норма зросте з 20 до 30 дітей.

Також у випуску: У Харкові авто на великій швидкості влетіло у візочок з немовлям, врятувати дитину не вдалося. Акції на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів відбуваються в Україні та Європі. Звільнити українського режисера закликала й Ада Роговцева. Три головні загрози для Євросоюзу: радикальні ісламські організації, Росія, Північна Корея.