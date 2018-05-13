Выпуск новостей за 19:00: Протесты в Москве. Теракт в Сирии
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 19:00 – на улицах Москвы прошли массовые протесты. От двух до трех тысяч людей собрались на митинг в поддержку мессенджера Telegram. Теракт в Сирии унес жизни 12 человек. Еще более двух десятков человек получили ранения.
Также в выпуске:
Вооруженный мужчина с ножом набросился на прохожих посреди французской столицы в субботу вечером.
Российские пограничники подтвердили, что именно они задержали рыбаков из Бердянска в Азовском море.
Дети из украинской детской футбольной команды попали в ДТП в Беларуси.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии