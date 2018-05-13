Випуск новин за 19:00: Протести у Москві. Теракт у Сирії
У випуску новин за 13 травня станом на 19:00 – на вулицях Москви пройшли масові протести. Від двох до трьох тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку месенджера Telegram. Теракт у Сирії забрав життя 12 людей. Ще більше двох десятків осіб отримали поранення.
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Джерело: 24 Канал
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