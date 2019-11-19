Выпуск новостей за 19:00 Противостояние "Слуги народа" и "Батькивщины". Российские соцсети

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 19:00 – между Зеленским и Тимошенко состоялась словесная перепалка в соцсети. Они обменялись взаимными упреками. Какова вероятность, что с российских соцсетей и сервисов снимут запрет и они вернутся в смартфоны украинцев.

Также в выпуске: Украинцы в плену РФ.