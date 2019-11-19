Выпуск новостей за 19:00 Противостояние "Слуги народа" и "Батькивщины". Российские соцсети
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 19:00 – между Зеленским и Тимошенко состоялась словесная перепалка в соцсети. Они обменялись взаимными упреками. Какова вероятность, что с российских соцсетей и сервисов снимут запрет и они вернутся в смартфоны украинцев.
Также в выпуске:
Украинцы в плену РФ.
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