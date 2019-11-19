Випуск новин за 19:00: Протистояння між "Слугою народу" і "Батьківщиною". Російські соцмережі

У випуску новин за 19 листопада станом на 19:00 – між Зеленським і Тимошенко відбулася словесна перепалка у соцмережі. Вони обмінялися взаємними докорами. Яка ймовірність, що з російських соцмереж та сервісів знімуть заборону й вони повернуться в смартфони українців.

Також у випуску: Українці в полоні РФ.