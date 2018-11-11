Выпуск новостей за 19:00: Провокации в Польше. Проверка украинцев на честность

У випуску новин за 11 листопада станом на 19:00 – під час святкування Дня незалежності у Польщі відбулися націоналістичні мітинги, які традиційно не обійшлися без провокацій. Влітку на Львівщині з'явилися точки самообслуговування, які успішно функціонували без продавця. Натомість у жовтні українці не пройшли перевірку одного з львівських ресторанів, який провів акцію "відкритий чек".

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