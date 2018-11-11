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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 19:00: Провокації у Польщі. Перевірка українців на чесність

      Випуск новин 193 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 листопада станом на 19:00 – під час святкування Дня незалежності у Польщі відбулися націоналістичні мітинги, які традиційно не обійшлися без провокацій. Влітку на Львівщині з'явилися точки самообслуговування, які успішно функціонували без продавця. Натомість у жовтні українці не пройшли перевірку одного з львівських ресторанів, який провів акцію "відкритий чек".

      Також у випуску: 

      У Парижі розпочався міжнародний форум "Заради миру".

      Українські аеропорти скасували деякі рейси через аномальний туман.

      Як на окупованих територіях терористи заохочують населення йти на псевдовибори.

      Теги: Новини України Новини Польщі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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