Выпуск новостей за 19:00: Провокация российских пранкеров. Потепление в Украине

В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 19:00 – российские пранкеры пытались спровоцировать предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Неизвестный представился председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером и во время разговора ставил провокационные вопросы митрополиту. Синоптики предупреждают о потеплении в Украине и сходе снежных лавин в горах.

Также в выпуске: В центре Львова на Рождественской ярмарке произошел взрыв и вспыхнул пожар, четверо человек пострадали. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, российский суд оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей. В Париже вновь произошли протесты "желтых жилетов": более 800 человек требовали отставки правительства. Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ: ни один украинский военный не пострадал.