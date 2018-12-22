Выпуск новостей за 19:00: Провокация российских пранкеров. Потепление в Украине
В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 19:00 – российские пранкеры пытались спровоцировать предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Неизвестный представился председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером и во время разговора ставил провокационные вопросы митрополиту. Синоптики предупреждают о потеплении в Украине и сходе снежных лавин в горах.
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