Випуск новин за 19:00: Провокація російських пранкерів. Потепління в Україні

У випуску новин за 22 грудня станом на 19:00 – російські пранкери намагалися спровокувати предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Невідомий представився головою Комітету із закордонних справ Європарламенту Девідом Макалістером й під час розмови ставив провокативні питання митрополиту. Синоптики попереджають про потепління в Україні та сходження снігових лавин у горах.

Також у випуску: У центрі Львова на Різдвяному ярмарку стався вибух та спалахнула пожежа, четверо осіб постраждали. Попри погіршення стану здоров'я, російський суд залишив українського політв'язня Павла Гриба під вартою. У Парижі знову відбулися протести "жовтих жилетів": понад 800 людей вимагали відставки уряду. Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: жоден український військовий не постраждав.