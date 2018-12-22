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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 19:00: Провокація російських пранкерів. Потепління в Україні

      Випуск новин 81 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 19:00 – російські пранкери намагалися спровокувати предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Невідомий представився головою Комітету із закордонних справ Європарламенту Девідом Макалістером й під час розмови ставив провокативні питання митрополиту. Синоптики попереджають про потепління в Україні та сходження снігових лавин у горах.

      Також у випуску: 

      У центрі Львова на Різдвяному ярмарку стався вибух та спалахнула пожежа, четверо осіб постраждали.

      Попри погіршення стану здоров'я, російський суд залишив українського політв'язня Павла Гриба під вартою.

      У Парижі знову відбулися протести "жовтих жилетів": понад 800 людей вимагали відставки уряду.

      Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: жоден український військовий не постраждав.

      Теги: Новини України Випуск новин Україна – Росія Погода
      Джерело: 24 Канал
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