Выпуск новостей за 19:00: Путин не поздравил Зеленского. Скандальные фото Шуфрича
В выпуске новостей за 30 декабря, по состоянию на 19:00 – Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с новым годом. На сайте российского президента опубликовали поздравления лидерам 41 страны, однако там есть не все президенты. Нардеп Нестор Шуфрич признал, что охотился на экзотических животных, однако делал это с разрешением. Об этом заявили в пресс-службе нардепа ОПЗЖ
Также в выпуске:
На фронте из-за обстрела боевиков один военный получил ранения.
Госсекретарь США Майк Помпео в новом году посетит Украину
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