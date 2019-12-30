Выпуск новостей за 19:00: Путин не поздравил Зеленского. Скандальные фото Шуфрича

В выпуске новостей за 30 декабря, по состоянию на 19:00 – Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с новым годом. На сайте российского президента опубликовали поздравления лидерам 41 страны, однако там есть не все президенты. Нардеп Нестор Шуфрич признал, что охотился на экзотических животных, однако делал это с разрешением. Об этом заявили в пресс-службе нардепа ОПЗЖ

Также в выпуске: На фронте из-за обстрела боевиков один военный получил ранения. Госсекретарь США Майк Помпео в новом году посетит Украину Украина подписала мировое соглашение с "Газпромом".