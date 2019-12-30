Випуск новин за 19:00: Путін не привітав Зеленського. Скандальні фото Шуфрича
У випуску новин за 30 грудня станом на 19:00 – Володимир Путін не привітав Володимира Зеленського з новим роком. На сайті російського президента опублікували привітання лідерам 41 країни, однак там є не всі президенти. Нардеп Нестор Шуфрич визнав, що полював на екзотичних тварин, однак робив це із дозволом. Про це заявили у прес-службі нардепа Опозиційної платформи "За життя".
Також у випуску:
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