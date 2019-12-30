Випуск новин за 19:00: Путін не привітав Зеленського. Скандальні фото Шуфрича

У випуску новин за 30 грудня станом на 19:00 – Володимир Путін не привітав Володимира Зеленського з новим роком. На сайті російського президента опублікували привітання лідерам 41 країни, однак там є не всі президенти. Нардеп Нестор Шуфрич визнав, що полював на екзотичних тварин, однак робив це із дозволом. Про це заявили у прес-службі нардепа Опозиційної платформи "За життя".

Також у випуску: На фронті через обстріл бойовиків один військовий отримав поранення. Держсекретар США Майк Помпео у новому році відвідає Україну Україна підписала мирову угоду із "Газпромом".