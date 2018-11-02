Выпуск новостей за 19:00: Ракетные стрельбы на Херсонщине. Кнопкодавство в Раде
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 19:00 – ракетные стрельбы устроили на Херсонщине, для этого закрывали воздушное пространство над Черным морем. Тестировали там, в частности, стационарные зенитно ракетные-комплексы с-125м1, передвижные ЗРК и ОСА. Нардепы игнорируют заседания Верховной Рады, не занимаются законотворческой деятельностью и не голосуют, а отдают свою карточку кнопкодвам.
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Источник: 24 канал
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