Выпуск новостей за 19:00: Ракетные стрельбы на Херсонщине. Кнопкодавство в Раде

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 19:00 – ракетные стрельбы устроили на Херсонщине, для этого закрывали воздушное пространство над Черным морем. Тестировали там, в частности, стационарные зенитно ракетные-комплексы с-125м1, передвижные ЗРК и ОСА. Нардепы игнорируют заседания Верховной Рады, не занимаются законотворческой деятельностью и не голосуют, а отдают свою карточку кнопкодвам.

Также в выпуске: Сегодня исполняется 310 лет со дня Батуринской трагедии.