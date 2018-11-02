Випуск новин за 19:00: Ракетні стрільби на Херсонщині. Кнопкодавство у Раді

У випуску новин за 2 листопада станом на 19:00 – чергові ракетні стрільби влаштували на Херсонщині, для цього навіть закривали повітряний простір над Чорним морем. Тестували там, зокрема, стаціонарні зенітно ракетні-комплекси с-125м1, пересувні ЗРК та ОСА. Нардепи ігнорують засідання Верховної Ради, не переймаються законотворчою діяльністью й не голосують, а віддають свою картку кнопкодавам.

Також у випуску: Сьогодні виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії.