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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Випуск новин за 19:00: Ракетні стрільби на Херсонщині. Кнопкодавство у Раді

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 листопада станом на 19:00 – чергові ракетні стрільби влаштували на Херсонщині, для цього навіть закривали повітряний простір над Чорним морем. Тестували там, зокрема, стаціонарні зенітно ракетні-комплекси с-125м1, пересувні ЗРК та ОСА. Нардепи ігнорують засідання Верховної Ради, не переймаються законотворчою діяльністью й не голосують, а віддають свою картку кнопкодавам.

      Також у випуску:

      Сьогодні виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії.

      Теги: Випуск новин Верховна Рада Зброя Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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