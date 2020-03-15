Выпуск новостей за 19:00: Раненые военные на Донбассе. Отмена авиасообщения с Украиной

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 19:00 – на Донбассе двое украинский военных получили ранения. Их доставили в больницу. В общем боевики 8 раз нарушили режим тишины. Австрия отменяет авиасообщение с Украиной и с целым рядом европейских стран. Все из-за угрозы коронавируса.

Также в выпуске: Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании. В Краснограде на Харьковщине, стартовали промежуточные выборы народного депутата. Антимонопольный комитет проверит МАУ за резкое повышение цен на билеты за сутки до закрытия границ Украины.