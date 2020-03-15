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      Выпуск новостей за 19:00: Раненые военные на Донбассе. Отмена авиасообщения с Украиной

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 19:00 – на Донбассе двое украинский военных получили ранения. Их доставили в больницу. В общем боевики 8 раз нарушили режим тишины. Австрия отменяет авиасообщение с Украиной и с целым рядом европейских стран. Все из-за угрозы коронавируса.

      Также в выпуске:

      Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании.

      В Краснограде на Харьковщине, стартовали промежуточные выборы народного депутата.

      Антимонопольный комитет проверит МАУ за резкое повышение цен на билеты за сутки до закрытия границ Украины.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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