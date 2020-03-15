Випуск новин за 19:00: Поранені військові на Донбасі. Скасування авіасполучень з Україною

У випуску новин за 15 березня станом на 19:00 – на Донбасі двоє український військових отримали поранення. Їх доправили до шпиталю. Загалом бойовики 8 разів порушили режим тиші. Австрія скасовує авіасполучення з Україною та з цілою низкою європейських країн. Все через загрозу коронавірусу.

Також у випуску: Список російських підприємств під санкціями США поповнили ще дві компанії. У Краснограді, на Харківщині, стартували проміжні вибори народного депутата. Антимонопольний комітет перевірить МАУ за різке підвищення цін на квитки за добу до закриття кордонів України.