Випуск новин за 19:00: Поранені військові на Донбасі. Скасування авіасполучень з Україною
У випуску новин за 15 березня станом на 19:00 – на Донбасі двоє український військових отримали поранення. Їх доправили до шпиталю. Загалом бойовики 8 разів порушили режим тиші. Австрія скасовує авіасполучення з Україною та з цілою низкою європейських країн. Все через загрозу коронавірусу.
Також у випуску:
Список російських підприємств під санкціями США поповнили ще дві компанії.
У Краснограді, на Харківщині, стартували проміжні вибори народного депутата.
Антимонопольний комітет перевірить МАУ за різке підвищення цін на квитки за добу до закриття кордонів України.
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