Выпуск новостей за 19:00: Расследование НАБУ. Крым без света

В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 19:00 – НАБУ расследует возможное незаконное обогащение чиновника Администрации президента, уголовное производство возбуждено по заявлениям общественной организации. С десяток городов на Крымском полуострове остались без электроэнергии, некоторые даже без мобильной связи, на несколько часов.

Также в выпуске: Европарламент одобрил помощь Украине на один миллиард евро.



В Киеве состоялась акция под российским посольством в поддержку Сенцова.



Правительство одобрило отставку Павла Жебривского.