Выпуск новостей за 19:00: Расследование НАБУ. Крым без света
В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 19:00 – НАБУ расследует возможное незаконное обогащение чиновника Администрации президента, уголовное производство возбуждено по заявлениям общественной организации. С десяток городов на Крымском полуострове остались без электроэнергии, некоторые даже без мобильной связи, на несколько часов.
Также в выпуске:
Европарламент одобрил помощь Украине на один миллиард евро.
В Киеве состоялась акция под российским посольством в поддержку Сенцова.
Правительство одобрило отставку Павла Жебривского.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии