Випуск новин за 19:00: Розслідування НАБУ. Крим без світла
У випуску новин за 13 червня станом на 19:00 – НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення чиновника Адміністрації президента, кримінальне провадження порушили за заявами громадської організації. З десяток міст на Кримському півострові залишилися без електроенергії, деякі навіть без мобільного зв'язку, на кілька годин.
Також у випуску:
Європарламент схвалив допомогу Україні на один мільярд євро.
У Києві відбулась акція під російським посольством на підтримку Сенцова.
Уряд схвалив відставку Павла Жебрівського.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі