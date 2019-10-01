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      Выпуск новостей за 19:00: Растаможка евроблях. Перспективы дела "Приватбанка"

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 19:00 – по самым скромным подсчетам, на украинских дорогах остается примерно 300 тысяч нерастаможенных авто. Хозяйственный суд столицы начал рассматривать дело "Приватбанка" по сути. Впрочем, во время второго заседания снова даже не могли определиться с подсудностью.

      Также в выпуске:

      Всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению украинского президента.

      Новое правительство решило реформировать Укрзализныцю: когда ожидать улучшения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Приватбанк Авто на еврономерах Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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