Випуск новин за 19:00: Розмитнення євроблях. Перспективи справи "Приватбанку"
У випуску новин за 1 жовтня станом на 19:00 – за найскромнішими підрахунками, на українських дорогах залишається приблизно 300 тисяч нерозмитнених авто. Господарський суд столиці почав розглядати справу "Приватбанку" по суті. Утім, під час другого засідання знову навіть не могли визначитися з підсудністю.
Також у випуску:
Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прибув до Києва на запрошення українського президента.
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Джерело: 24 канал
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