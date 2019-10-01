Випуск новин за 19:00: Розмитнення євроблях. Перспективи справи "Приватбанку"

У випуску новин за 1 жовтня станом на 19:00 – за найскромнішими підрахунками, на українських дорогах залишається приблизно 300 тисяч нерозмитнених авто. Господарський суд столиці почав розглядати справу "Приватбанку" по суті. Утім, під час другого засідання знову навіть не могли визначитися з підсудністю.

Також у випуску: Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прибув до Києва на запрошення українського президента. Новий уряд вирішив реформувати Укрзалізницю: коли очікувати покращення.

Джерело: 24 канал