Выпуск новостей за 19:00: Растаможка "евроблях". Украинский газ
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 19:00 – сегодня последний день льготного растаможивания "евроблях" – до 12 ночи можно успеть за пол-цены получить украинские номера, а уже завтра "евробляхерам" придется платить уже полную цену. В Украине газа достаточно. Вполне достаточно, чтобы за границу продавать, но наши политики постоянно спекулируют на теме отечественного газа.
Также в выпуске:
Съемочная группа 24 канала посетила штабы кандидатов в президенты.
Источник: 24 канал
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