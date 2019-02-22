Випуск новин за 19:00: Розмитнення "євроблях". Український газ
У випуску новин за 22 лютого станом на 19:00 – сьогодні останній день пільгового розмитнення "євроблях" – до 12 ночі можна встигнути за пів-ціни отримати українські номери, а вже завтра "євробляхерам" доведеться сплачувати вже повну ціну. В Україні газу вдосталь. Цілком достатньо, щоб за кордон продавати, але наші політики постійно спекулюють на темі вітчизняного газу і його реальної ціну.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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