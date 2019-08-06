Выпуск новостей за 19:00: Разделение на комитеты от "Слуги народа". Курс гривны

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 19:00 – в Трускавце депутатов от партии "Слуга народа" делили на комитеты. Однако на данный момент это только предложения. Сегодня доллар можно купить по 25,8. Неделю назад курс был 24,8, а 6 июня – 26,8. Для украинцев курс все еще остается маркером, показывающим состояние отечественной экономики и сигналом покупать валюту. Но курс по 25 не ожидали.

Также в выпуске: Какие льготы имеют народные депутаты: зарплата больше, чем у Президента, компенсация за жилье и право на бесплатные похороны.

Источник: 24 канал