Випуск новин за 19:00: Поділ на комітети від "Слуги народу". Курс гривні

У випуску новин за 6 серпня станом на 19:00 – у Трускавці депутатів від партії "Слуга народу" ділили на комітети. Проте на разі це лише пропозиції. Сьогодні долар можна придбати по 25,8. Тиждень тому курс був 24,8, а 6 червня – 26,8. Для українців курс все ще лишається маркером, який показує стан вітчизняної економіки, і сигналом купувати валюту. Втім, ніхто не очікував курс по 25.

Також у випуску: Які пільги мають народні депутати: зарплата більша, ніж у Президента, компенсація за житло та право на безкоштовний похорон.

Джерело: 24 канал