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      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
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      Випуск новин за 19:00: Поділ на комітети від "Слуги народу". Курс гривні

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 серпня станом на 19:00 – у Трускавці депутатів від партії "Слуга народу" ділили на комітети. Проте на разі це лише пропозиції. Сьогодні долар можна придбати по 25,8. Тиждень тому курс був 24,8, а 6 червня – 26,8. Для українців курс все ще лишається маркером, який показує стан вітчизняної економіки, і сигналом купувати валюту. Втім, ніхто не очікував курс по 25.

      Також у випуску:

      Які пільги мають народні депутати: зарплата більша, ніж у Президента, компенсація за житло та право на безкоштовний похорон.

       

      blog_ava
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      Теги: Слуга народу Випуск новин Курси валют
      Джерело: 24 канал
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