Выпуск новостей за 19:00: Разрушение Крымского моста. Преувеличенные суммы за газ

В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 19:00 – Крымский мост, которым так гордится российская власть, оседает и смещается. Осенью один из элементов конструкции уже обвалился. Украинцев заставляют платить за газ, которым они не пользовались. В своих платежках за декабрь уже увидели кругленькие суммы за голубое топливо.

Также в выпуске: С начала года адресную жилищную помощь (субсидии) украинцам будут оказывать "живыми" деньгами. В Мексике взорвался нефтепровод, уже 66 погибших. В Спасо-Преображенском храме на Сумщине произошел взрыв, подозреваемых уже задержали.