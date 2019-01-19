Выпуск новостей за 19:00: Разрушение Крымского моста. Преувеличенные суммы за газ
В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 19:00 – Крымский мост, которым так гордится российская власть, оседает и смещается. Осенью один из элементов конструкции уже обвалился. Украинцев заставляют платить за газ, которым они не пользовались. В своих платежках за декабрь уже увидели кругленькие суммы за голубое топливо.
Также в выпуске:
С начала года адресную жилищную помощь (субсидии) украинцам будут оказывать "живыми" деньгами.
В Мексике взорвался нефтепровод, уже 66 погибших.
В Спасо-Преображенском храме на Сумщине произошел взрыв, подозреваемых уже задержали.
Источник: 24 канал
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