Випуск новин за 19:00: Руйнування Кримського мосту. Перебільшені суми за газ
У випуску новин за 19 січня станом на 19:00 – Кримський міст, яким так пишається російська влада, просідає та зміщується. Восени один із елементів конструкції вже обвалився. Українців змушують платити за газ, яким вони не користувалися. У своїх платіжках за грудень уже побачили кругленькі суми за блакитне паливо.
Також у випуску:
Від початку року адресну житлову допомогу (субсидії) українцям надаватимуть "живими" грошима.
У Мексиці вибухнув нафтопровід, вже 66 загиблих.
У Спасо-Преображенському храмі на Сумщині стався вибух, підозрюваних вже затримали.
Джерело: 24 канал
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