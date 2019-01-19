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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 19:00: Руйнування Кримського мосту. Перебільшені суми за газ

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 січня станом на 19:00 – Кримський міст, яким так пишається російська влада, просідає та зміщується. Восени один із елементів конструкції вже обвалився. Українців змушують платити за газ, яким вони не користувалися. У своїх платіжках за грудень уже побачили кругленькі суми за блакитне паливо.

      Також у випуску:

      Від початку року адресну житлову допомогу (субсидії) українцям надаватимуть "живими" грошима.

      У Мексиці вибухнув нафтопровід, вже 66 загиблих.

      У Спасо-Преображенському храмі на Сумщині стався вибух, підозрюваних вже затримали.

      Теги: Кримський міст Випуск новин Газ Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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