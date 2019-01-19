Випуск новин за 19:00: Руйнування Кримського мосту. Перебільшені суми за газ

У випуску новин за 19 січня станом на 19:00 – Кримський міст, яким так пишається російська влада, просідає та зміщується. Восени один із елементів конструкції вже обвалився. Українців змушують платити за газ, яким вони не користувалися. У своїх платіжках за грудень уже побачили кругленькі суми за блакитне паливо.

Також у випуску: Від початку року адресну житлову допомогу (субсидії) українцям надаватимуть "живими" грошима. У Мексиці вибухнув нафтопровід, вже 66 загиблих. У Спасо-Преображенському храмі на Сумщині стався вибух, підозрюваних вже затримали.