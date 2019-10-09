Выпуск новостей за 19:00: Разведение откладывается. Ответственность за незаконное обогащение
В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 19:00 – боевики продолжают бить в сторону позиций Вооруженных сил Украины, поэтому разведение войск в Золотом и Петровском пока откладывается. Несмотря на турборежим и огромное количество проголосованных законопроектов – Рада не спешит рассматривать уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Также в выпуске:
О чем говорится в законе "О концессии".
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