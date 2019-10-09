Випуск новин за 19:00: Розведення військ відкладається. Відповідальність за незаконне збагачення

У випуску новин за 9 жовтня станом на 19:00 – бойовики продовжують гатити в бік позицій Збройних сил України, тому розведення військ у Золотому та Петрівському поки відкладається. Попри турборежим і величезну кількість проголосованих законопроектів – Рада не поспішає розглядати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Також у випуску: Про що йдеться у законі "Про концесію".