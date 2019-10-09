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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Випуск новин за 19:00: Розведення військ відкладається. Відповідальність за незаконне збагачення

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 жовтня станом на 19:00 – бойовики продовжують гатити в бік позицій Збройних сил України, тому розведення військ у Золотому та Петрівському поки відкладається. Попри турборежим і величезну кількість проголосованих законопроектів – Рада не поспішає розглядати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

      Також у випуску:

      Про що йдеться у законі "Про концесію". 

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Розведення військ Україна – Росія
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