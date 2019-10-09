Випуск новин за 19:00: Розведення військ відкладається. Відповідальність за незаконне збагачення
У випуску новин за 9 жовтня станом на 19:00 – бойовики продовжують гатити в бік позицій Збройних сил України, тому розведення військ у Золотому та Петрівському поки відкладається. Попри турборежим і величезну кількість проголосованих законопроектів – Рада не поспішає розглядати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Також у випуску:
Про що йдеться у законі "Про концесію".
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